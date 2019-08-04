مريم نجمه - ماذا قالوا في الأنانية .. حِكِم وأمثال ؟

2019/08/04 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه ماذا قالوا في الأنانية ..حِكَم وأمثال ؟ - ((من يقع في حب نفسه يأمن المنافقين)) - بنجامين فرانكلين ..- وقال فيها فولتير ((حب الذات هو كرة منفوخة بالهواء، تخرج منها العواصف إذا ما ثقبناها)).- قال رابليه ((حب الذات يخدعنا و يعمي أبصارنا)).- قال عنها ساشا غيتري ((الأناني هو من لا يستخدم كل دقائق حياته في تأمين سعادة الأنانيين)).- (( يتصور الطحان أن القمح إ......

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