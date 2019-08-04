2019/08/04 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام ثمن المنصب ! (1) عندما يدفع المثقف ثمن المنصب.احمد السيد النجار، نموذجاً.سعيد علامالقاهرة، الاحد 4/8/2019م"..هكذا يذهب د.عبد الخالق فاروق الاقتصادى اليسارى، الى المعتقل، ويذهب احمد السيد النجار الاقتصادى اليسارى ايضاً، الى مقعد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام!."فى 8 اكتوبر 2013، كتب الاقتصادى اليسارى احمد السيد النجار، مقالاً فى الاهرام اليومى، - الذى سيصبح ......

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