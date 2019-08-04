2019/08/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بين المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن البيت الأبيض دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للقاء الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للأمم المتحدة الشهر المقبل.وأكد ربيعي دعوة ظريف للقاء ترامب في البيت الأبيض، عندما سأله الصحفيون في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، عما نشرته مجلة أمريكية حول تلك الدعوة.وتساءل ربيعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: البيت الأبيض دعا ظريف للقاء ترامب الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: البيت الأبيض دعا ظريف للقاء ترامب الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).