خلية الاعلام الامني تعلن قتل ستة من 'داعش' بضربة جوية بنينوى

2019/08/04 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن قتل ستة من "داعش" بضربة جوية في بنينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة أرهابية قادمة من جبل قره جوخ، حيث تم التنسيق مع طيران التحالف الدولي وتطويق المكان".

واضافت ان "العملية اسفرت عن قتل ٦ عناصر من عصابات داعش بضربة جوية، بعد ان كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر ضمن قضاء مخمور".

وتابعت ان "القوة المنفذة للواجب عثرت على جثث الإرهابيين القتلى فضلا عن ٤ بنادق".

يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من قتل واعتقال عناصر في تنظيم "داعش" بمناطق متفرقة من البلاد.





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