القهوة تنشطك صباحا وقد تشحن بطارية هاتفك أيضا

2019/08/04 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشر باحثون دراسة علمية واعدة، تحدثت عن فائدة غير متوقعة للقهوة التي يمكنها أن تنشطك صباحا، فهي قد تشحن بطارية هاتفك أيضا.وأشار موقع “جول” العلمي المتخصص إلى أن تلك الدراسة يمكن وصفها بأنها ثورية إلى أبعد الحدود، حيث أثبتت تلك الدراسة أن الكافيين “القهوة” يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة الخلايا الشمسية، […]

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