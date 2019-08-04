2019/08/04 | 22:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط العراقية: لا علاقة لنا بالناقلة المحتجزة بايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/04 | 22:52.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية: لا علاقة لنا بالناقلة المحتجزة بايران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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