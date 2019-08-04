الطيران المدني تعلن موعد رفع الصبات الكونكريتية وموانع الدخول الى مطار بغداد

2019/08/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، عن موعد رفع الصبات الكونكريتية وموانع الدخول

الى مطار بغداد الدولي وفتحه امام العامة.

وقالت

السلطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المطار سيتم افتتاحه

بشكل كامل “اول ايام عيد الاضحى، حيث سيكون الافتتاح اوليا، ومن الساعة

السادسة مساءا وحتى الساعة الواحد بعد منتصف الليل”.

وتابع

“الخطوة تاتي لاذابة الزخم والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، لتسهيل حركة

عجلات المسافرين، حيث امر مكتب رئيس الوزراء ضمن الامر الديواني 247، برفع

المعوقات عن المطار”.

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