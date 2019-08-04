البحرين تتغلب على الاردن ببطولة غرب آسيا

2019/08/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

فاز

منتخب البحرين لكرة القدم، اليوم الاحد، على نظيره الاردني بهدف دون مقابل، في

مستهل مباريات المجموعة الثانية من بطولة غرب اسيا، الجارية حاليا في العراق.

وسجل

هدف المباراة الثمين اللاعب اسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 68 من زمن اللقاء الذي

أقيم على ملعب فرانسو حريري في مدينة اربيل .

يشار

الى ان المجموعة الثانية تضم منتخبات البحرين والاردن والسعودية والكويت

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