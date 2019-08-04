2019/08/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاحد، عن نجاح الحشد الشعبي في الاطاحة بـ"الخلية الأم" لتنظيم "داعش" الإرهابي في حوض حمرين.وقال الحسيني في تصريح لـوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد الشعبي نجح وبجهود استخبارية مميزة في الاطاحة بخلية خطيرة جدا لداعش في حوض حمرين (58كم شمال شرق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: الحشد الشعبي اطاح بـ"الخلية الأم" لداعش في حمرين) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية ديالى: الحشد الشعبي اطاح بـ"الخلية الأم" لداعش في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).