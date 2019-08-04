الإعلام الأمني تعلن مقتل 6 قيادات لدى داعش بعملية أمنية في جبال مخمور

2019/08/04 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

خلية الاعلام الامني، الاحد 4 اب 2019، عن قتل 6 قيادات بداعش بعملية أمنية في

جبال مخمور.

وقالت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على

معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة

أرهابية قادمة من جبل قره جوخ، حيث تم التنسيق مع طيران التحالف الدولي وتطويق

المكان”.

وأضافت،

أن “العملية أسفرت عن مقتل 6 عناصر من عصابات داعش بضربة جوية، بعد ان كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر

ضمن قضاء مخمور، كما عثرت القوة المنفذة للواجب على جثث الإرهابيين القتلى فضلا عن

4 بنادق”.

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