2019/08/04 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بعد مسيرة ناجحة بدأت في مارس 2018 وامتدت لـ65 مباراة متتالية، تلقى مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجل فان دايك مراوغته الأولى في كل البطولات مع فريقه.ونجح مهاجم مانشستر سيتي، غابريل جيسوس، في خداع العملاق الهولندي، في الدقيقة 87 من مباراة كأس الدرع الخيرية، الأحد، لينهي مشوار فان دايك الخالي من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 65 مباراة في عام ونصف..جيسوس يهدم “سور ليفربول العظيم” المركز الخبري الوطني.

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