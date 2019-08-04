التعليم تطلق التخصيصات المالية لنادي الطلبة

2019/08/04 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي وعدداً من لاعبيه.

وذكر المكتب الاعلامي للسهيل في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن الأخير "وقف على حجم إحتياجات النادي ومطالبه"، مؤكداً "إطلاقه التخصيصات المالية للنادي واعداً هيئته الادارية ولاعبيه بزيادة الدعم الوزاري المقدم لهم".واعرب السهيل عن "أمله بأن يتبوء نادي الطلبة الرياضي مكانته الحقيقية في الساحة الرياضية العراقية، وأن يرى مشجعو النادي ومحبوه نتائج متميزة خلال الموسم الكروي القادم، وان يسترجع الفريق ألقه السابق خلال الدوري العراقي الممتاز".وأكد السهيل "للهيئة الادارية على ضرورة التعاقد مع المحترفين بغية رفع مستوى الاداء لدى الفريق، واعداً بتذليل جميع الصعاب التي تحول دون تقدم الفريق وإرتقائه مراتب متقدمة في الانجاز الوطني الرياضي".



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