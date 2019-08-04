شرطة محافظة المثنى : توقيف عشرة اشخاص بتهمة “الدكة العشائرية”

2019/08/04 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، القاء القبض على عدد من الأشخاص، بتهمة القيام بما يسمى بـ ” الدكة العشائرية”.

وأشارت القيادة في بيان، الى تشكيلها فريق عمل ضم عددا من الضباط، بعد تلقيها معلومات أولية دقيقة، عن وجود مشاجرة بين عشيرتين جنوب شرقي مدينة السماوة، تضمنت اطلاق نار بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة و الخفيفة، والتوجه الى مكان الحادث، مبينة ان القوة المشتركة من شرطة القضاء والافواج، وقوة الواجب، وسرية سوات، تمكنت من تطويق المكان وإلقاء القبض على عشرة أشخاص متورطين بالدكة العشائرية، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث.

وأضاف البيان، ان المتهمين أوقفوا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم، وارسالهم الى جهة الطلب.

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