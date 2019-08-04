2019/08/04 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاحد، عن نجاح الحشد الشعبي في الاطاحة بـ”الخلية الأم” لتنظيم “داعش” الإرهابي في حوض حمرين.وقال الحسيني في تصريح لـوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي نجح وبجهود استخبارية مميزة في الاطاحة بخلية خطيرة جدا لداعش في حوض حمرين (58كم شمال شرق بعقوبة)”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية ديالى:الحشد الشعبي اطاح بـ”الخلية الأم” لداعش في حمرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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