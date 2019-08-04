العراق ينفي علاقته بناقلة النفط المحتجزة

2019/08/04 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط العراقية، مساء الأحد، علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، بتهمة تهريب الوقود....

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