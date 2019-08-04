2019/08/04 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اُعلن في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن العثور على جثة مدير الماء السابق لناحية كاني قرزالة محترقة بعد ان تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بقتله خلال 24 ساعة.واعترف المتهمون بجنايتهم، فيما اعلن مدير شرطة اربيل في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الجريمة والقاء القبض على الجناة.والمجني عليه اب لـ10 اولاد يقولون ان والدهم قتل من اجل سيارة لا يعدو سعرها عن 20 الف دولار امريكي فقط.وقال مدير شرطة اربيل عبدالخالق طلعت في مؤتمر صحفي انه خلال 24 ساعة بالتعاون بين الاجهزة الامنية في قضاء سوران وشرطة اربيل تم القاء القبض على 3 متهمين على علاقة بالحادث، وبعد ان اعترفوا بجريمتهم وتبين ان زوجين وضعا خطة الجريمة وبمساعدة من صديق للزوج قاموا باقتراف الجريمة ومن ثم حرق جثة المجنى عليه.وتم القاء القبض على المهمين الثلاثة وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي وستقوم المحكمة بحسم الدعوى الخاصة بهم ووفقا لما تصرح به مصادر امنية فان جريمتهم هي القتل والتشويه والسرقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة مسؤول حكومي محترقة في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة مسؤول حكومي محترقة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).