غوارديولا.. أول ضحايا تعديل قوانين الدوري الإنجليزي

2019/08/04 | 23:30

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تلقى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الأحد، بطاقة صفراء خلال الشوط الأول من مبارة فريقه أمام ليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية،

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