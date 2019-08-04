ضوء أخضر اماراتي لشركات الصرافة لتحويل الأموال لإيران

2019/08/04 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أكد رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقیهي أن إمارة دبي تعتزم فتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين وتسهيل

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