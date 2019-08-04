2019/08/04 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الأحد ، أن افتتاح مطار بغداد الدولي امام حركة المسافرين سيتم اعتباراً من أول ايام عيد الأضحى المبارك والذي سيكون ذلك افتتاحاً أولياً لعملية فتح المطار من الساعة السادسة مساءاً ولغاية الساعة الواحدة صباحاً ، وأشارت السلطة : بأن تلك الخطوة تاتي ضمن متابعة مباشرة لدولة رئيس الوزراء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران : افتتاح مطار بغداد الدولي اعتباراً من أول ايام عيد الأضحى المبارك النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران : افتتاح مطار بغداد الدولي اعتباراً من أول ايام عيد الأضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران : افتتاح مطار بغداد الدولي اعتباراً من أول ايام عيد الأضحى المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).