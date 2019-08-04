الجوية يشكو اللاعب رسلان حنون ويكشف عن صفقات هجومية

2019/08/04 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نادي القوة الجوية، تقديمه شكوى لاتحاد الكرة ضد اللاعب رسلان حنون.

وقال مصدر في النادي لوكالة {الفرات نيوز} ان "إدارة القوة الجوية تقدمت بشكوى على اللاعب رسلان حنون لدى اتحاد الكرة لأسباب توقيعه مع الصقور ونفط ميسان".وأضاف ان "حقوق عقد الجوية مع اللاعب قد تمت، وجرى الاتفاق على ان يفسخ عقده مع نفط الوسط" مشيراً الى "إرفاق نسخة مع العقد مع الشكوى".وأكد ان "إدارة الصقور تباحثت حول صفقات هجومية من بينهم اللاعب احمد ابراهيم وهناك التزام بهذا الشأن" لافتا الى ان "اللاعب محمد قاسم ماجد موجود في الفريق".وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية أعلنت الجمعة الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع لاعبي نفط ميسان رسلان حنون وفاضل كريم للدفاع عن ألوان الفريق خلال المرحلة المقبلة.ووقع اللاعبان على عقد يمتد لـ 3 سنوات، بينما لم يعلن النادي عن القيمة المالية للصفقة.



بحسب ادارة الناديوفي اعلان مفاجئ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، أمس السبت تعاقدها مع المدافع رسلان حنون لتمثيل الفريق بمنافسات الموسم المقبل.وقال المشرف على كرة نفط الوسط فراس بحر العلوم في تصريح صحفي، أن اللاعب وقع على عقد انضمامه للفريق بشكل رسمي، بعد رغبة من قبل المدرب راضي شنيشل بضم اللاعب" مبينا أن "هناك تعاقدات أخرى طور الانتهاء وسيتم الإعلان عنها حال توقيع العقد بين الطرفين بشكل رسمي".ويجيد اللاعب رسلان حنون اللعب في قلب الدفاع، بينما يشغل اللاعب فاضل كريم مركز الظهير الأيسر.



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