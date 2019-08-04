بالصور.. مشرف تربوي يضع بصمة على أرصفة شارع مدرسة

2019/08/04 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قام مشرف تربوي في احدى مديريات تربية بغداد بعمل عجزت عنه أمانة بغداد.

المشرف {ستار جبار ظاهر} المتخصص في قسم الفنية في تربية الرصافة الثالثة قام بعمل تطوعي لإضفاء الجمالية على ارصفة شارع مدرسة قرب مستشفى الزهراء في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.الجميل في الامر ان المشرف يقوم بتعديل وترتيب المدرسة والمنطقة والشارع في كل مرة، فيما عجزت امانة بغداد بتخصيصاتها المالية الضخمة القيام بهذه الاعمال.انتهى

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