إيمان بوقردغة - انتفاضة تونس و جاثوم الإرهاب المتديّن

2019/08/04 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة التجّت لجّة الدّأماء وحلت غائلة الشنعاء فتَضَرَّمَت الحروب الشعواء ففي عصر يتسم بالتعقيد الجغرافي السياسي لا يزال المجتمع الدولي يشهد توسعا لا نظير له للإرهاب فمن المحتم في هذا الواقع السياسي المظطرب أن تتطور الجماعات الإرهابية المحلية إلى شبكات إقليمية طموحة تدريجيا، حيث تمثل منظمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجماعة بوكو حرام منظمات اره......

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