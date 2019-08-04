2019/08/04 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شرطي وإصابة اثنين بالبصرة خلال اعتقال متهم بحوزته نصف كغم مخدرات

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