اصابة جندي بنيران قناص في حوض الوقف بديالى

2019/08/04 | 23:57

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان جنديا اصيب بنيران قناص في نقطة امنية شمال شرق بعقوبة.

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