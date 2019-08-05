أمنية الانبار لـ

2019/08/05 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الانبار نعيم الكعود، اليوم الاحد، عن حصول توجيه بارتداء زي مناسب في الانبار وان قرار حظر ارتداء البرمودا

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