الصحاف يكشف لـ

2019/08/05 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والاردن وانه يأتي في سياق القمة الثلاثية

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