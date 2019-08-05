2019/08/05 | 00:03

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وزارة النفط تنفي علاقتها بناقلة النفط المحتجزة

الاحد

04

أب

2019 :

11:45 pm

21

نفت وزارة النفط علاقتها بالناقلة المحتجزة لدى السلطات

الايرانية وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة لاتقوم بتصدير زيت الغاز الى الأسواق

العالمية ، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية

المعلنة ، وفق السياقات والآلياتوالضوابط المتعارف عليها

عالمياً .وأضاف جهاد ان الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة

المحتجزة .مؤكداً ان هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لاتتعامل بها

وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية.

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