2019/08/05 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة النفط العراقية الأحد إنها لا علاقة لها بناقلة النفط التي احتجزتها إيران في الخليج بذريعة تهريبها الوقود.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية إنها "لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة إيران للأنباء أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في الخليج لتهريبها الوقود عراقية.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أنه جرى اعتراض السفينة قرب جزيرة فارسي الواقعة شمالي مضيق هرمز والتي توجد فيها قاعدة بحرية للحرس الثوري الإيراني.

وقال متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين إنه لا توجد لديه معلومات تؤكد تقارير وسائل الإعلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينفي علاقته بناقلة نفط احتجزتها إيران في الخليج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينفي علاقته بناقلة نفط احتجزتها إيران في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).