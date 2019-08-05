سواريز يقود برشلونة لفوز قاتل على ارسنال

2019/08/05 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قاد الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة الإسباني لفوز قاتل على أرسنال الإنجليزي 2-1 على ملعب "كامب نو" في مباراة ودية على كأس الراحل جوان غامبر، أحد الأعضاء المؤسسين للنادي الكاتالوني ولاعبه السابق الذي أصبح لاحقا رئيسا له.

ودخل سواريز في الدقيقة 63 بدلا من الفرنسي عثمان ديمبيلي حين كانت النتيجة 1-صفر لصالح أرسنال سجله الغابوني بيار إيميريك-أوباميانغ في الدقيقة 36 بعد تمريرة من الألماني مسعود أوزيل.وانطلقت المباراة من نقطة الصفر في الدقيقة 69 حين أهدى أينسلي مايتلاند-نايلز التعادل لبرشلونة بالخطأ بعدما حول الكرة في مرمى حارسه الألماني برند لينو.وبدا برشلونة الذي غاب عنه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لكنه كان متواجدا على مقاعد البدلاء في لقاء شهد تغيير التشكيلة بأكملها خلال الشوط الثاني ومشاركة الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان أساسيا في ظهوره الأول أمام جمهور "كامب نو"، في طريقه للاحتكام الى ركلات الترجيح قبل أن ينجح سواريز في خطف الفوز بهدف في الدقيقة 90 بعد تمريرة بينية من سيرجي روبرتو.ومنح سواريز بهذا الهدف النادي الكاتالوني شرف الفوز بكأس غامبر للعام السابع تواليا، علما أن هزيمته الأخيرة تعود الى عام 2012 على يد سمبدوريا الإيطالي (صفر-1).ويبدأ برشلونة الذي دأب على اقامة هذه المباراة منذ عام 1966، حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني في 16 آب/أغسطس خارج قواعده في الباسك أمام أتلتيك بلباو، فيما يستهل أرسنال مشواره في الدوري الممتاز الأحد خارج ملعبه أيضا ضد نيوكاسل يونايتد.انتهى

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