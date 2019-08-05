محافظة واسط تعلن عن فرص عمل للمهندسين المدنيين

2019/08/05 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن ديوان محافظة واسط، عن حاجته الى مهندسين مدنيين أو هندسة بناء وإنشاءات من الذكور حصراً.

وذكر الديوان في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "يعلن عن حاجته الى 25 مهندساً مدنياً أو هندسة بناء وإنشارات من الذكور حصراً للتعاقد معهم لغرض الاشراف والمتابعة الميدانية على بناء المدارس في المحافظة".واضاف: "فعلى الراغبين بالتقديم مراجعة ديوان المحافظة ، لجنة استقبال الطلبات التي بدأت اليوم الاحد الموافق 4 / 8 / 2019 ولغاية يوم الخميس الموافق 8 / 8 / 2019 على أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة مع جلب المستمسكات الثبوتية والسيرة الذاتية {CV} علما أنه يمكن توزيع الذين يتم قبولهم على الاقضية والنواحي وحسب احتياج الابنية المدرسية".



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