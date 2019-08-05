السعودية تستهل بطولة غرب آسيا بالخسارة من الكويت

2019/08/05 | 00:28

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر من داخل ملعب فرانسوا حريري الذي شهد افتتاح فرق المجموعة الثانية، الاحد، ببطولة غرب آسيا بلقاء البحرين والاردن، عن حدوث اول حالة اعتداء بالضرب في ملعب المباراة، فيما انسحب مدير البطولة من مباراة الافتتاح.

وقال المصدر

بغداد اليوم - بغداد

افتتح منتخب البحرين، اليوم الاحد، مجموعة اربيل بالفوز على الاردن 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية.

الشوط الاول كان مناصفة بين الفريقين في الحيازة وبناء الهجمات والضغط

بغداد اليوم - متابعة

يواصل نادي ريال مدريد بحثه عن صفقة مميزة لدعم صفوفه في خط الوسط خلال الموسم الجديد، ويبدو أن النادي الملكي استقر على ضم دوني فان دي بيك، لاعب آياكس أمستردام.

وذكرت صحيفة "آي بي سي"الإسبانية"، أن آياكس أ

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