2019/08/05 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1UoAZBwBlQs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يحيى في حيرة وينهي الاجتماع بشكل غاضب والسبب العدو.. ماذا حدث؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يحيى في حيرة وينهي الاجتماع بشكل غاضب والسبب العدو.. ماذا حدث؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).