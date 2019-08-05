عملية فردية كشفت عن ثغرات أمنية عميقة لدى ’إسرائيل’

2019/08/05 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

دوماً لم تكن الأدوات القتالية والإمكانات العسكرية عامل التفوق المطلق بين المحتل وضحيته، بالنسبة لاحتلال مثل (إسرائيل) مارس التصفية العرقية منذ

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