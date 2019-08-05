2019/08/05 | 00:34

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بالفيديو ..



هل تتعامل بغداد بالمثل ؟!

الاثنين

05

أب

2019 :

12:17 am

76

تناول ناشطون مقطع فديو يظهر فيه قائد القوات البرية عند ايقافه عن

مفرزة مرور اربيل ويظهر الفديو تغريم قائد القوات البرية الفريق جمعة

عناد مبلغ مليوني دينار عراقي بسبب سيارته المضللة

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