2019/08/05 | 00:34

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احتراق مولده كهرباء داخل مدينة العاب النجف الاشرف !

الاثنين

05

أب

2019 :

12:11 am

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احتراق مولده كهرباء داخل مدينة العاب النجف الاشرف وانقاذ خزين

كبير من الوقود والمواد الاحتياطيه بهمه وسرعه رجال الاطفاء تم

السيطرة على الحادث واخماده رغم وجود التيار الكهربائي داخل المولد

الكهربائي دون وقوع اصابات بشريه تذكر سبب الحادث تماس

كهربائي

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