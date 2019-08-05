الكويت تهزم السعودية في اولى مبارياتهما ببطولة غرب آسيا

2019/08/05 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، الاحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فرانسوا حريري في أربيل، ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية لبطولة غرب اسيا في العراق.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف عبر لاعبه ربيع سفياني في الدقيقة {13} من الشوط الاول، ثم عادل المنتخب الكويتي النتيجة عبر اللاعب حسين الموسوي من ركلة جزاء في الدقيقة 25.وخطف الازرق الكويتي هدف الفوز عبر اللاعب فيصل سعد في الدقيقة 67، ليخرج الكويت فائزا بهدفين لهدف.



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