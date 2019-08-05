عباس علي العلي - لعنة ال لو

2019/08/05 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لو...وألف لو....تمنيتها أن تموتأن تترك جدران لساني وتهجر وتتهجرلو....تعرف يا سيدي أنك تمتطيني بهاوأنا مسرور بشر.......كشماعة أعلق بها كل خيباتيوخذلانيلو.....سفينتي التي أبحر بها في رمال أوهاميوسيفي البتاروأنا فاقد كفين من ساعة المولدلو.....كهفي المثقوب من جبل أحزاني وظني....لو....تلك يا سيدي سوط عبوديتك على وجدانيتمسخني كيف......

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