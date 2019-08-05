مفوضية حقوق الانسان في البصرة تعلن وفاة موقوف بالمحافظة

2019/08/05 | 00:59

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بغداد اليوم - البصرة

اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، الاثنين، وفاة موقوف في قسم مكافحة المخدرات والم...





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