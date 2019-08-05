زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غرب ايران

2019/08/05 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضربت هزة ارضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مناطق من محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.

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