وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يزور مقر اقامة الوفد الاعلامي للاطمئنان على المصور محمد العزاوي قبل قليل

2019/08/05 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيزورمقراقامةالوفدالاعلاميللاطمئنانعلىالمصورمحمدالعزاوي قبلقليل

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