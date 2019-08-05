مصدر يكشف هوية الشرطي الذي قتل على يد احد تجار المخدرات

2019/08/05 | 01:30

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بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر امني، الاثنين، عن هوية الشرطي الذي قتل برصاص احد تجار المخدرات.

وقال المص...





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