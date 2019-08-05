2019/08/05 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استعرضت شركة "أودي" نموذجها الجديد من سيارات A1 الصغيرة التي يعشقها الملايين حول العالم.

وبالنظر إلى سيارة A1 Citycarver نلاحظ أنها أتت بهيكل "هاتشباك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أودي تطلق سيارة صغيرة غاية في الأناقة والتطور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أودي تطلق سيارة صغيرة غاية في الأناقة والتطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).