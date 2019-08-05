منتهية الصلاحية.. اعتقال طبيب بحوزته ادوية بالوزيرية في بغداد

2019/08/05 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، امس الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت طبيب بحوزته ادوية منتهية الصلاحية ودون ترخيص في بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "قوة

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