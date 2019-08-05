هل تؤثر زيادة الوزن على مخ الإنسان؟

2019/08/05 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يركز المتخصصون في مجال الصحة واللياقة البدنية بشكل كبير على رصد كيفية تأثير الوزن الزائد على الجسم، ليس فقط فيما يتعلق بالمظهر، ولكن

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