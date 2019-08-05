عادل العمري - مسألة الدين: فصل من كتاب -الثورة المستمرة- - قيد الإعداد

2019/08/05 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_العمري كلما ازداد ما يضعه الإنسان في الله قل ما يحتفظ به في نفسه كارل ماركسمفهوم الدين: لا توجد أيُّ نظرية جامعة مانعة عن الدين.ومثل كل موضوع نظري تشعبت التوجهات والتحديدات، وظهرت "علوم" لا حصر لها، مثل تاريخ الأديان، علم الأديان، الأنثروبولوجيا الدينية، الإثنولوجيا الدينية، علم اجتماع الأديان، علم نفس الدين، فلسفة الأديان..إلخ.وكل هذه تقدم مجرد نظريات وآراء يقوم ......

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