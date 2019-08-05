حذاء رياضي يغضب شركة فيراري ويجعلها تهدد بالقضاء

2019/08/05 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يبدو أن هناك حذاء رياضي نشرت صورة لها على موقع انستقرام أغضب شركة فيراري الايطالية المتخصصة بصناعة سيارات الأحلام الخارقة ، مما دفعها

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