قتلى وجرحى في حادث مأساوي بالقاهرة

2019/08/05 | 03:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا حادثة السير أمام معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة إلى 17 قتيلا وإصابة 32 شخصا

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