قرار الرئيس التركي اوردوغان بناء كنيسة سريانية في اسطانبول يعني بعض الفهم للتاريخ والتعايش مع الواقع

2019/08/05 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.المؤرخ والدبلوماسي السابق حسن الزيدي

1- السريان ..من الشعوب الشرقية السامية وظهروا منذ القرن الثاني عشر ق م فيما يطلق عليه (الهلال الخصيب الذي يظم دول بلاد الشام الاربعة و بلاد الرافدين).



يتكلمون (اللغة الارامية) التي هي ايضا احدى اللغات السامية التي كانت تستخدم في بعض مناطق من دول بلاد الشام الكبرى.



وحروفها 22 تشبة لحد كبيرحروف اللغة الفينيقية السامية ايضا

2- اعتنق السريان و(على مراحل ) المسيحية في القرن الثاني كمعظم شعوب بلاد الشام والعراق والحبشة ومصر واليونان وقبرص وارمينية والاناضول ( اسيا الصغرى) بعيد صلب النبي عيسى بن يوسف النجار على يدي الحاكم الروماني (بونص بيلات) وتحريض واصرار من كبار احبار اليهود .فهاجر اتباع السيد المسيح في المناطق المجاورة هربا من عداء اليهود وهيمنة الرومان الذين كان (جوبيتر)الاههم.

3- بين 20 اذار و19حزيران 325 جمع الامبراطور (قسطنطين الاول الملقب المؤمن ) ولد عام 272 في (مدينة نيشي )الصربية على بحر الادرياتيك وحكم بين 306 وفاته عام 337 في منطقة نيقوميدية وتسمى ازميد في تركية.



جمع اول مؤتمر كنسي ظم 250 اسقفا (كاردينالا) اغلبهم من دول بلاد الشام الاربعة والعراق والحبشة ومصر واليونان وارمينية واسية الصغرى وايطالية بهدف تحجيم وتضييق الخلافات والاجتهادات التي كان يمارسها بعض الاساقفة التي قد تتعارض مع تعاليم الاناجيل الاربعة و(وصايا الرسل التي هي بمثابة احاديثا نبوية مفسرة للنصوص وليست بديلا عنها) ومع ذلك حصلت خلافات فكرية وعقائدية في هذا (المؤتمر الديني او المجمع الكنسي الاول) والذي تلاه حتى الان ( 6 مجامع كنسية ادت الى انقسامات وانشقاقات وولادة عدة اتجاهات ومدارس مذهبية داخل الديانة المسيحية وهي خاصة ..الكنائس الاورذودوكسية في اليونان ثم موسكو حيث يوجد لكل دولة اسقفها .الكنائس الكاثوليكية في رومة التي لازالت تشرف على كل الكنتئيس الكاثوليكية في العالم .الكنائس القبطية في مصر والحبشة وصارت منذ عام 1985 كنيستان منفصلتان لكل منها بابها الخاص .الكنائس الارمينية .الكنائس الشرقية الاورذودوكسية .



الكنائيس الكاثوليكية والسريانية .الكنيسة المارونية الكاثوليكية .الكنائس السريانية الكاثوليكية .الكنائس الكلدانية الكاثوليكية .الكنائس الشرقية الاشورية.الكنائس السريانية الملكية وغيرها.علما بان الانشقاقات استمرت التي منها منذ عام 1515 البروتستانتية التي تساوي في اعدادها تقريبا اعداد الكاثوليك .الكنيسة الكاثوليكية الانكليزية 25 مليونا ولدت على يدي الملك التيودوري هنري الثامن حكم بين 1547/1509 ولا ترتبط بالبابوية بل ان الملكة اوالملك هو رئيسها الروحي .الكنائس الاورذودوكسية البريطانية منذ عام 186 وغيرها من المذاهب والاجتهادات التي تحاول ان تتجاوب وتتماشى مع التطورات الحديثة دون ان تبقى جامدة ومتحجرة كما هو حال المذاهب الاسلامية.





4- فيما يتعلق بطائفة اومذهب السريان الذين هم الان بحدود مليون شخصا موزعين بين سورية ولبنان والاردن وفلسطين و(اسرائيل) والعراق وارمينية وتركية وبعض دول اوربة والولايات المتحدة .

5- اللغة السريانية ..نشأت في الالف الاول ق م وهي شبيهة ومشتقة من الارامية ذات ال 22 حرفا هي الحروف الفينيقية وهي ثالث لغة سامية بعد العربية التي يتكلم بها الان حوالي نصف مليار انسان .الامهرية في الحبشة/اثيوبية 30 مليون .اللغة التغرينية 7ملايين.



العبرية 4 ملايين.



الكلدانية اكثرمن مليون .اما لغتا العمورية والكنعانية فهما من بين اللغات المنقرضة مثل المسمارية التي كان يتكلمها السومريون والبابليون والاشوريون .وهي لغات متداخلة مع الهيروغليفية الفرعونية.

6- كما يوجد للسريان انجيلهم تحت اسم (بسهيتا) مترجم من الاغريقية اليونانية من احد الاناجيل الاربعة المعتمدة وهو (انجيل لوقا) وكتب بلهجة (كواني) احدى اللجات السريانية ولا يزال يعمل به في الكنائس الشرقية.

7- في عام 636م حصل الغزو العربي الاسلامي لدول بلاد الشام بدأ مسيحيوها يكتبون بلغة عربية تسمى (كارشون) وساهم بعض المفكرين السريان العرب ترجموا بين القرون الثامن والعاشر الميلادي للعربية كثيرا من الفكر اليوناني.

8- سريان تركية بحدود 170 الف من اصل 82 مليون مواطن غالبيتهم مسلمين فيما يتعلق بسريان تركية فهم الان يقيمون معظمهم في جنوب شرق تركية في (محافظة اورفة) ويقطنون في مقاطعة تسمى في التركية (شانلي اورفة) وفي الارامية (اورهاي) وفي العربية الرها ثم سميت لاحقا ( اديسة9 وتقع في جنوب شرق تركية .مساحتها 3669 الف كم، سكانها 2 مليون منهم عدة الاف من السريان الذين يبلغ عددهم الاجمالي في عموم تركية 170 الف شخصا وهي المحافظة التركية ال 81 .

9- في عام 2009 عندما كان اوردوغان رئيسا للوزراء طلب من بلدية (سانهورته) او الرها ايجاد قطعة ارض لبناء كنيسة للاتراك السريان الذين هم الان بحدود 17 الف شخص من اصل 82 مليونا غالبيتهم العظمى من المسلمين.



غيران المشروع تأخر لمساومات سياسية ودينية.

10- حاليا يتعرض حزب العدالة والتنمية الاسلامية الذي كان يرئاسه اوردوغان قبل ان يصبح رئيسا للوزراء ثم رئيسا للجمهورية حيث فشل في الحصول على عمدة اسطانبول اهم مدينة تركية بعد ان كان يحكمها حزبه.ونتيجة للحرب السورية التي دخلت في عامها التاسع والضغوط التي يتعرض لها اوردوغان من اكراد تركية ومن الرئيس الامريكي ترامب.



فقد رأى وهو على حق بان الوقت قد حان لان يكسب ود سريان بلاده فقام في 3 اب 2019 بنفسه برفقة اسقف السريان الاتراك بوضع الحجر الاساس لكنيسة سريانية كبيرة في هذه المنطقة الحيوية.

11- انها خطوة لا تدل على ضعف اوردوغان بل على قوته ووعيه واستيعاب بعض الدروس من ان القمنع والمنع والحصار لاي دين او مذهب او قومية لن يخدم لا الوطن ولا الشعب ولا النظام السياسي نفسه الذي عليه ان يظمن الحريات الخاصة بما فيها المعتقد للجميع.

12- على الرئيس طيب رجب اوردوغان لكي يعيد السياسة العلمانية التي اقرها عام 1924 الجنرال كما اتاتورك ويستمر بسياسات التسامح الديني والقومي والسياسي ويطلق سراح المناضل الكوردي (عبد الله اوجلان) الذي هو بمثابة الراحل مصطفى البرزاني في العراق وان يطلق سراح مئات السجناء والاف المعتقلين الاسلاميين الذين اتهموا وادينوا لاسباب سياسية وليست جرمية ..ففي البلدان الدمقراطية لايوجد كثيرا ولربما نادرا معتقلين اوسجناء سياسيين لان حرية التعبير والتظاهر مكفولة دستوريا وقانونيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار الرئيس التركي اوردوغان بناء كنيسة سريانية في اسطانبول يعني بعض الفهم للتاريخ والتعايش مع الواقع) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار الرئيس التركي اوردوغان بناء كنيسة سريانية في اسطانبول يعني بعض الفهم للتاريخ والتعايش مع الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).