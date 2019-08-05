سفينة لإنقاذ المهاجرين تغادر مرسيليا لبدء مهمتها في المتوسط

2019/08/05 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفينة لإنقاذ المهاجرين تغادر مرسيليا لبدء مهمتها في المتوسطغادرت السفينة "أوشن فايكينغ" التي استأجرتها منظّمتا "أس أو أس ميديترانيه" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا متّجهة إلى المياه الواقعة قبالة سواحل ليبيا للقيام بأول مهمة لها في مجال إنقاذ المهاجرين الذين يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى القارة العجوز.والسفينة الحمراء والبيضاء بلوني علم النرويج الذي ترفعه أبحرت من مرسيليا في الساعة العاشرة ليلاً (20,00 ت غ) متّجهة إلى المياه الواقعة قبالة السواحل الليبية حيث يقع القسم الأكبر من مآسي غرق المهاجرين.ومن المتوقع أن تبلغ السفينة وجهتها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.وتخلف السفينة "أوشن فايكينغ" السفينة "أكواريوس" التي أنقذت على مدى ثلاث سنوات ثلاثين ألف مهاجر، قبل أن تضطر لوقف نشاطها في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعدما حرمت من علم جبل طارق ثم علم بنما.ولقي 840 شخصاً على الأقل حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 576 مهاجراً غرقوا في المياه الواقعة في وسط المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

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