2019/08/05 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تعرب عن قلقها إزاء التهديد التركي للتوغل شمالي سوريا ذكر أن وفداً من وزارة الدفاع الأميركية يخطط للقاء مسؤولين أتراكا في أنقرة اليوم الاثنين في محاولة لتهدئة التوترات في غمرة التهديدات التركية بشن هجوم في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد شمالي سوريا.وتحشد تركيا عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من الحدود مع سوريا ويخشى المسؤولون من شن عملية في غضون أسابيع ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة.وقالت واشنطن إنها تشعر بالقلق إزاء اعتزام الجيش التركي القيام بعملية شرق نهر الفرات في سوريا، وإنها تعتبر هذه الأعمال غير مقبولة.وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء التحركات التركية العسكرية الأحادية الجانب، خاصة عندما قد تكون القوات الأميركية في مكان قريب، بينما تستمر العمليات مع شركائنا المحليين ضد فلول داعش.وقالت مورغان أورتيغوس "نحن نعتبر هذه النشاطات غير مقبولة، وندعو تركيا مجددا إلى العمل لوضع منهج مشترك".وأضافت أن بلادها تواصل بحث موضوع المنطقة الأمنية، مع السلطات التركية، وتعتبر هذا الحوار الطريقة الوحيدة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.وكان قد هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.قال أردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية لكنه لم يكشف عن موعد انطلاقها.وستكون العملية ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام.

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